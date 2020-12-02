Минтруда рассказало о пенсионном переформатировании

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек – Sputnik. В Беларуси планируют переформатирование пенсионной системы и хотят максимально развить добровольное пенсионное страхование.

Сегодня в Палате представителей депутаты обсуждали программу деятельности правительства до 2025 года. Анонсировали ряд важных изменений, среди которых – пенсионная система. Как пояснил премьер-министр Роман Головченко, для этого будет необходимо максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич объяснила, что добровольное пенсионное страхование пока не востребовано у белорусов – лишь около 4% решили попробовать такую систему. При реформировании пенсионной системы на государстве по-прежнему останутся задачи обеспечить пенсионные гарантии: их никто не отменяет.

"Задача государства, правительства - обеспечить пенсионные гарантии, ее никто не отменяет. Второе - максимально развивать добровольное пенсионное накопление, чтобы увеличить размер пенсий и обеспечить достойный уровень и качество жизни в старости", - цитирует слова министра БелТА .

С прицелом на будущее

Перед правительством стоит задача максимально разъяснять людям плюсы такого механизма среди работающих граждан, особенно тех, у которых достаточно высокая зарплата, превышающая средний уровень по стране.

При этом, подчеркнула Костевич, обеспечить людей достойной пенсией – это не только задача государства. Многое зависит и от самого человека: трудовой стаж, уровень зарплаты, с которой человек уходит с работы.

"Поэтому каждый должен быть нацелен максимально долго работать для максимального трудового стажа и, конечно, повышать свой профессиональный уровень, чтобы обеспечивать карьерный рост и получать максимально высокую зарплату", - добавила Ирина Костевич.

В Беларуси насчитывается более 2,5 миллиона пенсионеров - при почти 9,5 миллионах населения. В настоящее время на одного пенсионера уже приходится 1,7 работающих. А в ближайшие 15-20 лет государство может столкнуться с кризисом выплат по социальным обязательствам.

Читайте также: