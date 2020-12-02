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В Могилеве мужчину обвиняют в подготовке к массовым беспорядкам: у него нашли петарды, нож, оружие

02.12.2020 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суду Могилевской области предстоит определить подсудность дела, материалы которого передала ему Генпрокуратура. Мужчину обвиняют в приготовлении к участию в массовых беспорядках, а также в изготовлении огнестрельного оружия и зажигательных устройств.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По материалам дела, 9 августа милиция задержала мужчину. У него обнаружили и изъяли петарды, три самодельных зажигательных устройства, нож. Все эти предметы, утверждается в материалах дела, мужчина скрытно переносил и пытался перевезти из Могилева в Минск, чтобы поучаствовать массовых беспорядках.

Дома у задержанного обнаружили «изготовленное им и пригодное для производства отдельных выстрелов двуствольное гладкоствольное ручное огнестрельное оружие». Утверждается также, что мужчина изготовил «не менее пяти самодельных зажигательных устройств, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ».

Уголовное дело находилось в производстве Главного следственного управления Следственного комитета. Обвиняемый остается под стражей.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Прокуратура посчитала, что мужчина ехал из Могилева в Минск 9 августа, чтобы участвовать в беспорядках.
 
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