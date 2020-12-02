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Р. Головченко: В Беларуси будут работать над предотвращением "утечки мозгов"

02.12.2020 15:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси будут работать над предотвращением "утечки мозгов". Это сегодня заявил премьер Роман Головченко в Палате представителей.
На сокращение оттока населения, а прежде всего молодежи, будут направлены значительные усилия. Они предусматривают комплексную корректировку законодательства о миграции. Кроме того, правительство будет работать над стимулированием притока в Беларусь высококвалифицированных иностранных кадров. Готовят изменения и для сохранения стабильности пенсионного обеспечения, стимулирования малого бизнеса в регионах, сокращения вмешательства государства в деятельность субъектов хозяйствования и поэтапного повышения базовой ставки для бюджетников.
 
 
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В Беларуси будут работать над предотвращением "утечки мозгов". Это сегодня заявил премьер Роман Головченко в Палате представителей. На сокращение оттока...
 
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