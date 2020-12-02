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Компенсацию за нападение на милиционеров ГУВД направят в детский онкоцентр
02.12.2020 15:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКомпенсацию за поврежденный автомобиль во время акции протеста правоохранители перечислят в детский онкоцентр. Суд Ленинского района Минска признал мужчин, напавших на милиционеров виновными. За насилие над сотрудниками органов внутренних дел и поврежденный микроавтобус протестующие получили срок и штраф. Напомним, инцидент о котором идет речь, произошел в августе в Минске возле площади Независимости. Протестующие напали на сотрудников ОМОНа и их служебный автомобиль. Тогда по данному факту было возбуждено уголовное дело и задержаны трое подозреваемых.
Андрей Русанович, замначальника ГУВД Мингорисполкома: "В результате противоправных действий был причинен имущественный вред: разбиты окна и поврежден кузов авто. Обвиняемым назначили наказание в виде лишения свободы (двоим по 5 лет, одному 4 года), а также обязали их возместить моральный вред по 5 тысяч рублей. По ходатайству сотрудников ОМОН, деньги будут перечислены в РНПЦ "Детской онкологии, гематологии и иммунологии" для оказания необходимой помощи пациентам. Судьба ходатайство удовлетворила".
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Компенсацию за поврежденный автомобиль во время акции протеста правоохранители перечислят в детский онкоцентр. Суд Ленинского района Минска признал мужчин,...
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