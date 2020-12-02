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«Под различными предлогами приглашал детей к себе домой»: в Гродно расследуют дело о педофилии

02.12.2020 15:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно расследуют уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних, сообщает Следственный комитет. Установлены пять потерпевших, следователи ищут других возможных пострадавших.


Фото: Reuters

2 ноября силовики задержали 26-летнего мужчину, ранее в милицию поступила информация, что он может быть причастен к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

«Обвиняемый рассказал, что на протяжении длительного периода времени неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетних на территории города Гродно. При этом чаще всего под различными предлогами приглашал детей к себе домой — кому-то предлагал сладости или деньги, а кому-то обещал показать домашних животных», — рассказали в Следственном комитете.

Установлены пять потерпевших, которые подтвердили показания мужчины.

Следователи допросили обвиняемого, его соседей и потерпевших. С детьми беседовали с участием психологов в дружественных комнатах опроса. Следователи ходатайствовали о заключении мужчины под стражу.

Устанавливается причастность мужчины к совершению иных преступлений. Следователи просят обратиться в УСК по Гродненской области, если вы или ваш ребенок пострадали от противоправных действий мужчины или обладаете информацией о подобных преступлениях на территории Гродно. Звонить просят по телефонам 8 (0152) 72-40-40 или +375 (33) 621−15−35.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно расследуют уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних.
 
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