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Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу
02.12.2020 16:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Быть на связи с властями и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы можно во время прямых телефонных линий - пройдут они и в эту субботу.
В столице с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская.
А на вопросы жителей центрального региона - управляющий делами облисполкома Владимир Гуринович. Прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.
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Быть на связи с властями и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы можно во время прямых телефонных линий - пройдут они и в эту субботу. ...
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