Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу

Источник материала: БT

Быть на связи с властями и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы можно во время прямых телефонных линий - пройдут они и в эту субботу.

В столице с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская.

А на вопросы жителей центрального региона - управляющий делами облисполкома Владимир Гуринович. Прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.