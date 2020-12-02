Обновление придомовых территорий в Минске

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Модернизация дворовых территорий - важный аспект в развитии инфраструктуры Минска. Жилищные службы города уже разрабатывают концепцию обновления типовых спортивных площадок во дворах, а также зон для отдыха пожилых людей. Под вниманием и парковочные зоны как для автомобилей, так и для экотранспорта. Такой "удобный" проект уже реализовали во дворе по улице Ломоносова в Советском районе столицы.

Сегодня на придомовых территориях Минска насчитывается более 240 плоскостных спортивных площадок. С начала года возведены четыре спортивных объекта, капитально отремонтированы два. А уже в следующем году восстановят 69 площадок во дворах столицы.