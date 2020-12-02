Проезд в общественном транспорте Минска подорожает

Источник материала: БT

Одна поездка в автобусе, троллейбусе или трамвае будет стоить 75 копеек. Если талон приобретать у водителя, цена составит 80 копеек. В автобусах же экспресс-маршрутов 90 и 95 соответственно. Тем временем жетон в метро обойдется в 80 копеек. А тариф на проезд в пригородном транспорте увеличится на одну копейку.

На 15% вырастут и цены на проездные документы. Решение Мингорисполкома вступит в силу после опубликования на Национальном правовом интернет-портале Беларуси. Напомним, последний раз цена проезда в столичном общественном транспорте менялась год назад.