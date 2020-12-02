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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Развитие Беларуси на ближайшие 5 лет обсуждают в Палате представителей Переформатирование пенсионной системы, стимулирование малого бизнеса в регионах, сокращение вмешательства государства в деятельность субъектов хозяйствования...

Переформатирование пенсионной системы, стимулирование малого бизнеса в регионах, сокращение вмешательства государства в деятельность субъектов хозяйствования и поэтапное повышение базовой ставки для бюджетников - вот только некоторые из направлений социально-экономического развития. Изменения анонсировал Роман Головченко.Предусмотрен пакет из 36 программ, сформированный на основе приоритетов страны - из них 25 нацелены на социально-экономическое развитие и 11 - на сферу национальной безопасности.