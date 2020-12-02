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Развитие Беларуси на ближайшие 5 лет обсуждают в Палате представителей
02.12.2020 16:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПереформатирование пенсионной системы, стимулирование малого бизнеса в регионах, сокращение вмешательства государства в деятельность субъектов хозяйствования и поэтапное повышение базовой ставки для бюджетников - вот только некоторые из направлений социально-экономического развития. Изменения анонсировал Роман Головченко.
Предусмотрен пакет из 36 программ, сформированный на основе приоритетов страны - из них 25 нацелены на социально-экономическое развитие и 11 - на сферу национальной безопасности.
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Переформатирование пенсионной системы, стимулирование малого бизнеса в регионах, сокращение вмешательства государства в деятельность субъектов хозяйствования...
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