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Проверка войск территориальной обороны началась в Могилевской области
02.12.2020 16:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Вооруженных Силах Беларуси началась проверка войск территориальной обороны. Соответствующее распоряжение получило руководство Могилевской области. Одна из задач - оценка готовности местных исполнительных и распорядительных органов к формированию органов управления и воинских частей территориальных войск области. А также последующего выполнения учебно-боевых задач. Как заявили в военном ведомстве, это будет самая масштабная проверка.
Андрей Матиевич, начальник управления территориальной обороны - замначальника генштаба ВС Беларуси: "Привлечение такого большого количества проверяемых позволит нам максимально объективно оценить готовность и способность местных органов власти сформировать войска. Завершающим этапом будут проведены учения под руководством заместителя губернатора Могилевской области".
Личному составу предстоит отработать вопросы охраны важных объектов, несения службы на блокпостах, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, обеспечения режима "военного положения.
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В Вооруженных Силах Беларуси началась проверка войск территориальной обороны. Соответствующее распоряжение получило руководство Могилевской области. Одна из...
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