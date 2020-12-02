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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проверка войск территориальной обороны началась в Могилевской области В Вооруженных Силах Беларуси началась проверка войск территориальной обороны. Соответствующее распоряжение получило руководство Могилевской области. Одна из...

В Вооруженных Силах Беларуси началась проверка войск территориальной обороны. Соответствующее распоряжение получило руководство Могилевской области. Одна из задач - оценка готовности местных исполнительных и распорядительных органов к формированию органов управления и воинских частей территориальных войск области. А также последующего выполнения учебно-боевых задач. Как заявили в военном ведомстве, это будет самая масштабная проверка.Личному составу предстоит отработать вопросы охраны важных объектов, несения службы на блокпостах, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, обеспечения режима "военного положения.