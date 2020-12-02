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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Учебный год начался в Вооруженных Силах Новый учебный год стартовал у военных. Накануне в соединениях и частях прошли торжественные построения и митинги. В Минобороны отметили, что основные задачи...

Новый учебный год стартовал у военных. Накануне в соединениях и частях прошли торжественные построения и митинги. В Минобороны отметили, что основные задачи подготовки – это поддержание боевой и мобилизационной готовности, дальнейшее совершенствование уровня подготовки органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил. Следующий год в армии определен как год боевой готовности, поэтому он будет насыщенным по количеству и масштабу спланированных мероприятий. Как отметили в Минобороны, органам военного управления предстоит сосредоточить усилия на подготовке и проведении совместного с Вооруженными Силами России стратегических учений "Запад-2021" на территории нашей страны.