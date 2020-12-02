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Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбуждено в отношении минчанина

02.12.2020 16:17 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Он запенил дверь квартиры женщины-милиционера и испортил почтовый ящик. Инцидент случился 13 ноября во Фрунзенском районе. Прохожий зашел в подъезд жилого дома, что было дальше, зафиксировала камера наблюдения. Сыщики установили: к хулиганству причастен 55-летний житель Московского района. Предполагается, что накануне мужчина узнал адрес проживания из деструктивного телеграм-канала и решил навредить. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Его проверяют на причастность к иным преступлениям.

 
 
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Он запенил дверь квартиры женщины-милиционера и испортил почтовый ящик. Инцидент случился 13 ноября во Фрунзенском районе. Прохожий зашел в подъезд жилого дома, что...
 
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