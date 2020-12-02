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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбуждено в отношении минчанина Он запенил дверь квартиры женщины-милиционера и испортил почтовый ящик. Инцидент случился 13 ноября во Фрунзенском районе. Прохожий зашел в подъезд жилого дома, что...

Он запенил дверь квартиры женщины-милиционера и испортил почтовый ящик. Инцидент случился 13 ноября во Фрунзенском районе. Прохожий зашел в подъезд жилого дома, что было дальше, зафиксировала камера наблюдения. Сыщики установили: к хулиганству причастен 55-летний житель Московского района. Предполагается, что накануне мужчина узнал адрес проживания из деструктивного телеграм-канала и решил навредить. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Его проверяют на причастность к иным преступлениям.