«Глупо бояться суток, когда наступает ГУЛАГ». Гомельчанка попала под дубинки ОМОНа и теперь ждет повестку

Источник материала: Tut.by

Гомельчанка Светлана Солодкая с сыном Иваном попали в августе под дубинки ОМОНа, написали заявление по поводу действий сотрудников милиции, но на днях в возбуждении дела им было отказано. Теперь же, говорит женщина, в отношении них хотят составить административный протокол за участие в несанкционированном массовом мероприятии, СК направил копию документа в РОВД



Светлана Солодкая

Светлане 60 лет и, говорит женщина, удивить ее чем-либо уже сложно. Но в последние три месяца ее возмущению нет предела. Все началось 9 августа.

— Пришла на участок для голосования — в списках мамы не было, зато был сосед, который умер 7 лет назад. Кое-как добилась, чтобы пришли с урной к маме домой, она у меня старенькая и сама уже не ходит. Вечером мы собрались около участка, ждали, пока вывесят протокол, но его так и не вывесили. Комиссию выводили через заднее крыльцо, хотя нас там было человек 15−20, не пьяные, не наркоманы, все люди приличные пришли, среднего возраста и даже такие как я пенсионеры. Так вот на нас вызвали ОМОН. Они, правда, даже не вышли из своего микроавтобуса, разгонял нас очень человек в штатском. Позже мы пошли в администрацию района и написали жалобу, но нам ответили, что копия протокола была вывешена.

Светлана говорит, о том, что в городе уже 9-го собирались люди, она не знала — интернета ведь не было. О том, что происходит в стране, женщине на следующий день рассказал сын Иван.

— Мама, говорит, война идет, люди на улицы вышли. Я сначала не поверила. А вечером еду через город — вокруг автозаки, людей хватают. Вернулась домой, ночь не спала, а утром решила, что надо идти и показать, что я тоже не согласна с этим обманом.



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Вечером 11-го августа Светлана с сыном были на Советской. Как только увидели протестующих, сразу же присоединились к колонне. Страха, вспоминает женщина, не было. Она была уверена, что уж бить-то людей в ее Гомеле точно не будут.

— Возле цирка налетели омновцы. Кто-то крикнул «в сцепку!» и все как-то автоматически друг за друга похватались. И я тоже. Не успела сообразить, что к чему, как дубинка мне по плечу — боль парализующая. И тут же подбегает второй омоновец, молоденький такой, ну, думаю, все, сейчас убьет. А он меня увидел и прямо охнул, опустил дубинку и отошел. Поворачиваю голову — сына лупят. Но он не убегает — наоборот ко мне пытается прорваться.

Как удалось вырваться из окружения силовиков, Светлана не помнит. Уже дома стали рассматривать раны. У сына гематомы на ногах и в области паха.



Гематомы у сына Светланы Ивана. Фото с синяками в области паха мы решили не публиковать по этическим причинам, но они находятся в редакции

Как и многие, возмущенные жестокостью силовиков, Светлана с сыном написали заявление в СК.

В середине ноября пришел ответ — в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления.

«Сотрудник органов внутренних дел не несет ответственности за вред, причиненный в результате применения в предусмотренных законом в случаях физической силы, специальных средств, если им не превышены пределы необходимой обороны или меры, необходимые для пресечения преступлений», — объясняется в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Кроме этого, в ответе следователя написано, что в нарушении требований закона Светлана и Иван приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии, чем совершили административное правонарушение. Копию постановления СК направил в РОВД для рассмотрения вопроса о привлечении матери и сына к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.





Светлана говорит, что не боится штрафа или ареста.

— Если дадут срок — посижу. Рано или поздно меня ведь выпустят. Потому что глупо бояться суток, когда в стране наступает ГУЛАГ.

Впрочем, сроки привлечения ее к ответственности вышли. Ведь по закону административное взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения. Рассказываем об этом женщине, но она все равно начеку. Говорит, что поздно вечером 19 ноября, к ее дому приезжал милицейский УАЗ Патриот, стучали в дверь — пенсионерка не открыла. На утро вызвала участкового. Зачем приезжали его коллеги, он так и не смог объяснить.