Россия выдаст Беларуси члена действовавшей много лет банды

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура России выдаст для уголовного преследования гражданина Республики Беларусь Сергея Дербенева, который много лет состоял в банде на территории Гомельской области. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Генеральная прокуратура Российской Федерации по запросу зарубежных коллег приняла решение о выдаче для уголовного преследования гражданина Республики Беларусь Сергея Дербенева», — сообщили в ведомстве.

Мужчину в Беларуси обвиняют в бандитизме, участии в преступной организации, незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, вымогательстве, мошенничестве, убийствах.

В Генпрокуратуре сообщили, что Дербенев с конца 1980-х годов по август 2004 года состоял в банде в Гомельской области под руководством Сергея Морозова и Михаила Матюшкова, которая была создана для совершения нападений на предприятия, предпринимателей, граждан и других преступлений.

У банды было приобретенное незаконно боевое огнестрельное оружие и взрывные устройства, которые использовались при совершении преступлений.

«Начиная с июня 1997 года преступное объединение, в котором участвовал Дербенев, приобрело признаки преступной организации, так как состояло из нескольких организованных групп, действовавших автономно и под единым руководством. В составе банды и преступной организации Дербенев совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений», — сказано в сообщении.

С санкции заместителя прокурора Гомельской области в отношении Дербенева применена мера пресечения в виде заключения под стражу, и он объявлен в розыск.

В июле 2019 года Дербенева задержали во Владивостоке. При задержании он предъявил паспорт гражданина Российской Федерации на другое имя. Его личность установили после дактилоскопического исследования.

«Постановлением Первореченского районного суда г. Владивостока Приморского края от 04.07.2019 в отношении Дербенева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили Генпрокуратуре.

В июле 2019 года в российскую Генпрокуратуру поступил запрос белорусских коллег о выдаче Дербенева для привлечения к уголовной ответственности.

«Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в отношении Дербенева даны гарантии о неприменении смертной казни в отношении него, также, что запрос не имеет цели преследования лица по политическим мотивам, национальности, убеждениям, ему будут предоставлены все законные возможности для защиты, в том числе право на повторное судебное разбирательство, он не будет подвергаться пыткам, жестоким, бесчеловечным, унижающим достоинство видам обращения или наказания, также не будет выдан третьему государству без согласия запрашиваемой стороны, после отбытия наказания сможет свободно покинуть территорию Республики Беларусь», — уточнили в российском ведомстве.

В июле 2020 года Генпрокуратура России удовлетворила запрос Генпрокуратуры Беларуси о выдаче обвиняемого. Дербенев и его адвокат обжаловали решение о его выдаче. Приморский краевой суд постановление заместителя генпрокурора РФ признал законным и обоснованным. Это решение Дербенев также обжаловал, однако в его удовлетворении суд отказал.

Сергея Дербенева доставят на территорию Беларусь в сопровождении спецконвоя.