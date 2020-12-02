В понедельник была на марше, а сегодня увезли в милицию. В Минске продолжают судить пенсионеров

Источник материала: Tut.by

В понедельник в Минске прошел марш пенсионеров, несанкционированный властями. Силовики перекрывали людям дорогу, окружали, взяли в «коробочку» на улице Володарского. Сообщалось о двух десятках задержанных. К некоторым, у кого тогда переписали личные данные и отпустили, сегодня пришла милиция. Об этом TUT.BY рассказали их близкие.



Так выглядела одна из групп окруженных пенсионеров на Володарского. Фото: читатель TUT.BY

Пенсионерке Анне Григорьевне — 66 лет. Она столько что вышла из Московского РУВД Минска после суда по скайпу. Осудили по ч.1 ст. 23.34. Штраф — 30 базовых (810 рублей).

Женщина участвовала в марше в понедельник, была среди тех, кого на улице Володарского окружили силовики. Тогда согласилась назвать свои данные — ее отпустили.

— А сегодня часов в 10 утра пришли три милиционера. Сказали, что повезут в Московский РУВД. Бегала, собиралась, пила свои таблетки, чтобы потом не стало плохо, — рассказывает женщина.

Говорит, никакой повестки, что нужно явиться в суд, не было.

— В РУВД везли на милицейской машине — меня и еще одну пенсионерку из Кунцевщины. Заезжали по пути за другими, но их не было дома. Такая вот поездка за 30 базовых своеобразная.

Женщину привезли в милицию утром, суд над ней был только в 15.30.

— Сидели в актовом зале. Нас там было человек 10−12, наверное. Сначала у людей воды не было, потом принесли. В принципе, нормально, мы все с таблетками.

Среди тех, кто сегодня побывал в РУВД, есть и 58-летняя Нина Ивановна. Ее привозили сюда же еще в понедельник после марша. Потом отпустили домой, а вчера пришла повестка.

— Але пра суд не папярэдзілі. Рашэнне — 30 базавых.

Мы пообщались и с Александром, 61-летнюю мать которого забрали в милицию сегодня с самого утра, писать объяснительную.

— Вот, только что вышла, — рассказал он около 16.30. — Штрафа нет. Извинились — пришли к выводу, что обознались.