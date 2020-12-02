Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Минздрав Беларуси обновил перечень стран, после возвращения из которых придется уйти на 10-дневную самоизоляцию.

С 3 декабря в список неблагополучных по эпидобстановке государств попадают Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция, Эстония.

"Лица, прибывшие из этих стран, обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь", - сообщает пресс-служба ведомства.

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