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Вернулся – самоизолируйся. Новый список "красной зоны" от Минздрава

02.12.2020 17:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Минздрав Беларуси обновил перечень стран, после возвращения из которых придется уйти на 10-дневную самоизоляцию.

С 3 декабря в список неблагополучных по эпидобстановке государств попадают Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция, Эстония.

"Лица, прибывшие из этих стран, обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь", - сообщает пресс-служба ведомства.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В обновленный перечень "неблагополучных по коронавирусу" Минздрав добавил еще 8 стран. По приезду домой понадобится карантин.
 
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