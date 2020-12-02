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После возвращения из Турции и Сербии нужен 10-дневный карантин. Какие еще страны вошли в перечень

02.12.2020 17:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще восемь стран вошли в список тех, по возвращении из которых нужен обязательный карантин 10 дней. Это Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция и Эстония. Нововведение работает с 3 декабря, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.


Фото: Reuters

Минздрав актуализировал перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Сейчас там 146 стран. По возвращении из них в Беларусь человек должен 10 дней находиться в изоляции. С 3 декабря список пополнится 8 новыми странами. Это Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция и Эстония.

Ранее в список отнесли Армению, Германию, Данию, Италию, Израиль, Испанию, Канаду, Латвию, Литву, Польшу, Францию, Украину.

В перечне нет России.

 
 
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Еще восемь стран вошли в список тех, по возвращении из которых нужен обязательный карантин 10 дней. Это Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция и...
 
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