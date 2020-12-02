|
После возвращения из Турции и Сербии нужен 10-дневный карантин. Какие еще страны вошли в перечень
02.12.2020 17:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще восемь стран вошли в список тех, по возвращении из которых нужен обязательный карантин 10 дней. Это Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция и Эстония. Нововведение работает с 3 декабря,
Минздрав актуализировал
Ранее в список отнесли Армению, Германию, Данию, Италию, Израиль, Испанию, Канаду, Латвию, Литву, Польшу, Францию, Украину.
В перечне нет России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще восемь стран вошли в список тех, по возвращении из которых нужен обязательный карантин 10 дней. Это Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)