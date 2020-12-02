У бизнесмена и политзаключенного Василевича родилась дочь. Он по-прежнему в СИЗО

Источник материала: Tut.by

Александр Василевич, который владеет рекламным агентством Vondel/Hepta, сайтами kyky.org и The Village Беларусь, был задержан 27 августа и помещен в СИЗО № 1. Сообщалось, что по уголовному делу проходила и его супруга Надежда Зеленкова, причем на тот момент она была на седьмом месяце беременности. Сегодня она родила дочь, Александр по-прежнему под стражей. Кстати, он был одним из участников встречи в СИЗО КГБ , куда приезжал Александр Лукашенко.



Александр Василевич. Фото: kyky.org

Радостную новость о рождении дочери в соцсетях сообщила сама Надежда. Девочку назвали Уршуля. В семье есть также старшая дочь.

Напомним, в начале сентября бизнесмену Александру Василевичу было предъявлено обвинение по уголовному делу. Адвокаты не уточнили, по какой статье, поскольку следователи взяли с них подписку о неразглашении. Такую же подписку дала и супруга Василевича, она тоже не может комментировать известные ей обстоятельства дела.

Летом Александра задерживали дважды. Первый раз — когда пришел в КГБ подать ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико. Тогда поход в государственное учреждение закончился судом, Василевичу дали 14 суток, якобы он «активно участвовал в несанкционированном митинге» и кричал: «Свободу Бабарико!» Александр с протоколом не согласился, отбыл административный арест в изоляторе, вышел на свободу и снова был задержан . На этот раз в офис его рекламного агентства пришли сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. Кроме этого, двое сотрудников в штатском приходили к теще Василевича «для беседы».

Позже к Александру была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение. Бизнесмен владеет рекламным агентством Vondel/Hepta, сайтами kyky.org и The Village Беларусь. Его жена Надежда Зеленкова владеет собственным бизнесом (интерактивное агентство Red Graphic).