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Житель Витебска получил два года колонии: он оттолкнул силовика на марше протеста
02.12.2020 17:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Октябрьского района Витебска 2 декабря вынес приговор 46-летнему ремесленнику Андрею Тимофеенко, обвиняемому в насилии над военнослужащим внутренних войск на марше протеста 6 сентября. Прокурор запрашивал для мужчины 5 лет лишения свободы. Судья Снежана Киндеева наказала его 2 годами в колонии общего режима. Это был первый подобный процесс в Витебске.
По версии обвинения, 6 сентября возле дома № 19 на улице Ленина в Витебске Андрей Тимофеенко «принял активное участие в несанкционированном уличном шествии», чем «препятствовал деятельности начальника отделения внутренних войск Воробьева и пытался спровоцировать его на применение физической силы».
Прокурор
Адвокат Тимофеенко указала, что ее подзащитный частично признал свою вину. Он согласился, что нанес Воробьеву, экипированному в защитную амуницию, одно «травмирующее воздействие» по телу. Однако отрицал обвинения в активном участии в несанкционированном массовом мероприятии и воспрепятствовании действиям Воробьева.
Обвиняемый также не признал, что угрожал военнослужащему. Напротив, с его слов, чтобы избежать конфликта, он решил обойти военных по краю проезжей части. В какой-то момент Тимофеенко увидел, что один военнослужащий, как ему показалось, хотел ударить стоящего рядом мужчину. Тимофеенко оттолкнул силовика.
Адвокат просила оправдать Андрея Тимофеенко за отсутствием состава преступления в его действиях.
В последнем слове Тимофеенко заверил суд, что не применял насилия к Воробьеву и что у него не было причин ему мстить.
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Прокурор просил приговорить Тимофеенко к 5 годам колонии.
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