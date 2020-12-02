|
«Думал, НЛО, а оказалось - кусок фольги». Космонавты - о подготовке к полету на МКС и времени там
02.12.2020 17:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Для многих профессия космонавта — это что-то недосягаемое, то, о чем мечтают в детстве, снимают фильмы и чем всегда восхищаются. Мы поговорили с настоящими космонавтами и узнали, каким был их первый полет в космос, чем опасна их работа и как устроен быт на космической станции. А еще они рассказали о том, как отдыхают на МКС и верят ли их детям, когда они рассказывают, что папа — космонавт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поговорили с космонавтами и узнали, каким был их первый полет в космос, опасностях и как устроен быт на космической станции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)