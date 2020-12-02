«Думал, НЛО, а оказалось - кусок фольги». Космонавты - о подготовке к полету на МКС и времени там

Источник материала: Tut.by

Для многих профессия космонавта — это что-то недосягаемое, то, о чем мечтают в детстве, снимают фильмы и чем всегда восхищаются. Мы поговорили с настоящими космонавтами и узнали, каким был их первый полет в космос, чем опасна их работа и как устроен быт на космической станции. А еще они рассказали о том, как отдыхают на МКС и верят ли их детям, когда они рассказывают, что папа — космонавт.