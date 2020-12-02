В Гомеле областной суд отменил сразу два ареста за марши

Источник материала: Tut.by

Областной суд в Гомеле отменил два административных ареста. Один из них заменен на штраф, во втором случае дело направлено на новое рассмотрение, сообщает «Гомельская весна».



Фото: «Гомельская весна»

16 августа Семен Силивончик с женой Ольгой приняли участие в уличном шествии в Гомеле, которое закончилось митингом на площади Ленина. Спустя два месяца, 16 октября, супругов вызвали в суд Новобелицкого района, где судьи Дарья Аскерко и Артем Манжос дали им по 10 суток ареста каждому.

Но сразу в ИВС Семена и Ольгу не отправили, и у них был шанс на обжалование приговора.

Позже их обоих уволили с работы (супруги трудились в Гомельском отделении БелЖД).

2 декабря судья Гомельского областного суда Олег Хорошко отменил 10-суточный арест Семену, заменив его на штраф в размере 20 базовых величин (540 рублей).

Постановление суда об аресте Ольги Силивончик отменил и отправил на доработку областной судья Василий Бегун.

«Личность О. Силивончик судьей изучена крайне поверхностно и сведения о ней не учтены при наложении взыскания, поскольку, указав, что она ранее не привлекалась к ответственности и отсутствуют по делу отягчающие обстоятельства, судья назначил ей практически максимальное взыскание, никак не мотивировал это в постановлении», — таков вердикт суда второй инстанции.