Мужчина не хотел продавать квартиру - компания знакомых избила его до смерти и утопила тело в озере

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет по Витебской области завершил расследование уголовного дела об убийстве и укрывательстве особо тяжкого преступления. Четверых мужчин обвиняют в том, что они убили знакомого и утопили его тело в озере — за отказ продать квартиру, сообщает Следственный комитет.



Фото: sk.gov.by

30 сентября прошлого года в озере в Витебском районе нашли тело мужчины. Выяснилось, что с 2017 года он находился в розыске как без вести пропавший.

Следствие установило, что осенью 2017 года четверо мужчин во время совместной пьянки уговаривали 43-летнего знакомого продать свою квартиру в Витебске по низкой цене. Однако тот отказался, пояснив, что негде будет жить.

Тогда трое мужчин до смерти избили владельца квартиры. От трупа помогал избавиться четвертый мужчина — самый молодой в компании. Злоумышленники привязали к телу убитого металлический предмет, перевезли труп к озеру в машине и утопили.

51-летнего и двух 44-летних мужчин обвиняют в убийстве, совершенном из корыстных побуждений группой лиц, а 33-летнего — в укрывательстве следов особо тяжкого преступления.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.