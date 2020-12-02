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В Черикове спасли лебедя и назвали его Филимоном

02.12.2020 18:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Черикове на замерзшем озере спасли молодого лебедя, сообщает Mogilevnews.by. Он не улетел на зимовку в теплые края и мог погибнуть. Теперь лебедь живет на территории райветстанции и зовут его Филимон.


Фото: Mogilevnews.by

О лебеде в замерзающем озере побеспокоилась жительница Черикова Людмила Воробьева. Она позвонила спасателям, и те приехали. Чтобы спасти птицу, сотрудникам МЧС пришлось надеть водолазные костюмы и вооружиться спасательным снаряжением.

Птица находилась далеко от берега, а озеро было покрыто тонкой коркой льда. Как только спасатели приближались к лебедю, он убегал, скользя по льду. Однако птицу все же поймали.


Видимых повреждений у лебедя не выявили. Скорее всего, он был из молодого выводка, поэтому ему не хватило сил отправиться со своей стаей на зимовку в теплые края.

Лебедя назвали Филимоном, теперь он живет на территории райветстанции, где его кормят и где он и будет зимовать.

 
 
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Птица не улетела на зимовку и могла замерзнуть во льду.
 
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