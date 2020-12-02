В Черикове спасли лебедя и назвали его Филимоном

Источник материала: Tut.by

В Черикове на замерзшем озере спасли молодого лебедя, сообщает Mogilevnews.by. Он не улетел на зимовку в теплые края и мог погибнуть. Теперь лебедь живет на территории райветстанции и зовут его Филимон.



Фото: Mogilevnews.by

О лебеде в замерзающем озере побеспокоилась жительница Черикова Людмила Воробьева. Она позвонила спасателям, и те приехали. Чтобы спасти птицу, сотрудникам МЧС пришлось надеть водолазные костюмы и вооружиться спасательным снаряжением.

Птица находилась далеко от берега, а озеро было покрыто тонкой коркой льда. Как только спасатели приближались к лебедю, он убегал, скользя по льду. Однако птицу все же поймали.





Видимых повреждений у лебедя не выявили. Скорее всего, он был из молодого выводка, поэтому ему не хватило сил отправиться со своей стаей на зимовку в теплые края.

Лебедя назвали Филимоном, теперь он живет на территории райветстанции, где его кормят и где он и будет зимовать.