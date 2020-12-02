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В Черикове спасли лебедя и назвали его Филимоном
02.12.2020 18:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Черикове на замерзшем озере спасли молодого лебедя,
О лебеде в замерзающем озере побеспокоилась жительница Черикова Людмила Воробьева. Она позвонила спасателям, и те приехали. Чтобы спасти птицу, сотрудникам МЧС пришлось надеть водолазные костюмы и вооружиться спасательным снаряжением.
Птица находилась далеко от берега, а озеро было покрыто тонкой коркой льда. Как только спасатели приближались к лебедю, он убегал, скользя по льду. Однако птицу все же поймали.
Видимых повреждений у лебедя не выявили. Скорее всего, он был из молодого выводка, поэтому ему не хватило сил отправиться со своей стаей на зимовку в теплые края.
Лебедя назвали Филимоном, теперь он живет на территории райветстанции, где его кормят и где он и будет зимовать.
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Птица не улетела на зимовку и могла замерзнуть во льду.
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