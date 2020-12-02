Гололед? Где принимают пациентов с травмами

Источник материала: Tut.by

Наступила зима, на дорогах гололед . Список больниц и поликлиник, где принимают пациентов с травмами, опубликовали в телеграм-канале «Минск.Официально».



Фото: Reuters

Больницы

Приемное отделение травматологического корпуса 6-й больницы — экстренная специализированная помощь без госпитализации для жителей Минска.

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи — амбулаторная и стационарная травматолого-ортопедическая помощь.

РНПЦ травматологии и ортопедии — амбулаторная и стационарная травматолого-ортопедическая помощь.

Поликлиники для взрослых

Амбулаторная травматологическая помощь взрослым оказывается в 37 поликлиниках столицы. В 30 из них принимают врачи-травматологи, в семи — врачи-хирурги.

Не оказывают травматологическую помощь в поликлиниках № 13 (прием в поликлинике № 30) и № 15 (прием в поликлинике № 2).

Травматологические пункты для взрослых

В поликлиниках № 2, 19 и 40 работают травматологические пункты.

В поликлиниках № 2 и 19 принимают по будням с 20.00 до 8.00, по выходным и праздничным дням — круглосуточно.

Травматологический пункт поликлиники № 40 принимает только в выходные и праздничные дни с 8.0 до 20.00.

Помощь детям

Амбулаторно в рабочие дни — в детских поликлиниках № 3, 5, 7, 8, 11 и 25.

Амбулаторно в нерабочие дни и нерабочее время — в приемном отделении травматологического корпуса 6-й городской больницы.

Госпитализация — в РНПЦ травматологии и ортопедии.