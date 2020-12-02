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Гололед? Где принимают пациентов с травмами
02.12.2020 18:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Наступила зима, на дорогах
Больницы
Поликлиники для взрослых
Амбулаторная травматологическая помощь взрослым оказывается в 37 поликлиниках столицы. В 30 из них принимают врачи-травматологи, в семи — врачи-хирурги.
Не оказывают травматологическую помощь в поликлиниках № 13 (прием в поликлинике № 30) и № 15 (прием в поликлинике № 2).
Травматологические пункты для взрослых
В поликлиниках № 2, 19 и 40 работают травматологические пункты.
В поликлиниках № 2 и 19 принимают по будням с 20.00 до 8.00, по выходным и праздничным дням — круглосуточно.
Травматологический пункт поликлиники № 40 принимает только в выходные и праздничные дни с 8.0 до 20.00.
Помощь детям
Амбулаторно в рабочие дни — в детских поликлиниках № 3, 5, 7, 8, 11 и 25.
Госпитализация — в РНПЦ травматологии и ортопедии.
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Наступила зима, на дорогах гололед. Список больниц и поликлиник, где принимают пациентов с травмами, опубликовали в телеграм-канале «Минск.Официально».
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