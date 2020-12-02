В Гомеле милиционеры раскрыли покушение на изнасилование, совершенное 16 лет назад

Источник материала: Tut.by

На днях гомельские оперативники задержали мужчину, который подозревается в том, что еще в начале двухтысячных пытался изнасиловать женщину. Подробности рассказали в УВД.

Силовики задержали 41-летнего рабочего одного из гомельских заводов. Он дал признательные показания, что действительно пытался совершить преступление в начале двухтысячных годов.

Дело было вечером 7 февраля 2004 года в районе каскада озер в микрорайоне Сельмаш. На прохожую набросился мужчина, зажал рот и потянул к воде. Угрожая, заставил полностью раздеться. От страха женщина онемела, и тогда нападавший решил сам стянуть с нее джинсы. В этот момент женщина решилась бежать, и у нее получилось. Утром она обратилась в милицию. Правоохранители возбудили уголовное дело, однако преступника нашли лишь спустя 16 лет. Подробности того, как оперативникам это удалось, не сообщаются.

Сейчас мужчине 41 год, он работал на одном из гомельских заводов. Теперь он в ИВС, уголовное дело возобновлено.