Конкурс на самую оригинальную новогоднюю елку объявлен в Минском зоопарке

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Среди работ конструкции и композиции размером от 30 сантиметров до полутора метра в высоту. Они должны быть выполнены из прочных материалов. От жителей столицы и регионов всех возрастов принято 140 заявок. Теперь конкурсантам остается только пройти последний этап - привезти работы в зоопарк. Каждый получит приглашение на награждение и встречу с Дедом Морозом.

Елки - участницы конкурса будут украшать территорию зоопарка до середины января.