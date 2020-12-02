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Еще две лаборатории в Витебске и Орше начнут проводить ПЦР-исследования на COVID

02.12.2020 18:59 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Закуплено все необходимое оборудование. Сейчас на севере страны исследуют около трех тысяч проб в сутки. Круглосуточно и без выходных работает лаборатория областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Новые мощности позволят увеличить количество тестов с целью профилактики и диагностики.

Владимир Синкевич, главврач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: "Проводится постоянная работа по расширению лабораторной диагностики, что позволит поддержанию вот этих сроков оптимальных исследований и объемов проводимых исследований. Постоянно анализируется структура материала территориальная, возрастная".

Специалисты призывают строго соблюдать масочный режим, использовать антисептики, а также соблюдать социальную дистанцию.

 
 
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Закуплено все необходимое оборудование. Сейчас на севере страны исследуют около трех тысяч проб в сутки. Круглосуточно и без выходных работает лаборатория...
 
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