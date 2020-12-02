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Приговор суда за оскорбление сотрудника милиции
02.12.2020 18:59 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTШтраф за оскорбление сотрудника милиции. Такой вердикт вынес суд в отношении 25-летнего жителя столицы. Правоохранители установили, что молодой человек действовал осознанно, целенаправленно пытаясь воздействовать на психологическую устойчивость сотрудника. Свои сообщения он отправлял различным сотрудникам ОВД. Их номера телефонов минчанин находил в телеграм-каналах. Теперь автору сообщений предстоит заплатить штраф в размере 1350 рублей. Решение суда не обжаловано и вступило в законную силу.
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Штраф за оскорбление сотрудника милиции. Такой вердикт вынес суд в отношении 25-летнего жителя столицы. Правоохранители установили, что молодой человек действовал...
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