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Приговор суда за оскорбление сотрудника милиции

02.12.2020 18:59 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Штраф за оскорбление сотрудника милиции. Такой вердикт вынес суд в отношении 25-летнего жителя столицы. Правоохранители установили, что молодой человек действовал осознанно, целенаправленно пытаясь воздействовать на психологическую устойчивость сотрудника. Свои сообщения он отправлял различным сотрудникам ОВД. Их номера телефонов минчанин находил в телеграм-каналах. Теперь автору сообщений предстоит заплатить штраф в размере 1350  рублей. Решение суда не обжаловано и вступило в законную силу.

 
 
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Штраф за оскорбление сотрудника милиции. Такой вердикт вынес суд в отношении 25-летнего жителя столицы. Правоохранители установили, что молодой человек действовал...
 
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