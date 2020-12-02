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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сплоченность в борьбе с коронавирусом вновь показывают белорусские медики В том числе и те, кому еще предстоит влиться в их ряды. 150 учащихся Могилевского медколледжа проходят практику в учреждениях здравоохранения - работают в...

В том числе и те, кому еще предстоит влиться в их ряды. 150 учащихся Могилевского медколледжа проходят практику в учреждениях здравоохранения - работают в отделениях, принимают пациентов и направляют на лечение. В альма-матер в этом году скорректировали график прохождения практики. Будущих медсестер сменят фельдшеры.Помогают учащиеся медколледжа и в колл-центре Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии. В их задачи входит сбор информации о контактах заболевших, а также о самочувствии.