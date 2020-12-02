"Нас давят за позицию". Этнические белорусы из Украины написали Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек – Sputnik. Этнические белорусы, проживающие на Украине, обратились к белорусскому президенту Александру Лукашенко. Об этом Sputnik сообщил руководитель Белорусской общины "Сябры Волыни" Михаил Кононович.

По его словам, на протяжении нескольких лет этнические белорусы подвергаются нападкам со стороны украинских националистов праворадикального толка. Причина конфликта – политическая позиция. Представители общины "Сябры Волыни" поддерживают Александра Лукашенко и считают его легитимным президентом республики.

В 2014 году, говорит Михаил, националисты подожгли офис общины в городе Луцке, предварительно его разграбив. Тогда он написал заявление в полицию, однако виновники не были наказаны.

За прошедшие годы не раз был избит и сам Михаил. Последнее нападение произошло 29 октября, когда он выходил из телевизионной студии, где давал интервью.

"Ко мне подбежали неизвестные люди. Использовали газовый баллончик, из-за чего я перестал видеть, а затем начали меня избивать", – говорит собеседник агентства.

Михаил утверждает, что в результате нападений получал серьезные травмы и находился на лечении в больницах. Все обращения в полицию по этому поводу также оказались безрезультатными.

"Мы каждый раз обращаемся в полицию, но ничего не происходит. То дело закрыто, то не нашли виновников. Хотя мы передавали полиции фамилии этих людей. Они даже не скрываются: есть видеообращения, на которых они с открытыми лицами, а снизу мое избиение. Они не скрываются, они не боятся", – говорит собеседник агентства.

Белорус считает, что преследования происходит не без участия СБУ. Община "Сябры Волыни" открыто выражает свою политическую позицию, в том числе посредством митингов. Последний прошел возле посольства США в Киеве. Участники митинга требовали прекратить вмешательство Штатов во внутренние дела Беларуси.

Михаил добавил, что для некоторых белорусов жить на территории Украины стало невыносимо, поэтому они переехали в Беларусь. Собеседник сообщил, как минимум, о десяти переехавших семьях.

В ноябре Белорусская община "Сябры Волыни" написала обращение Александру Лукашенко с просьбой защитить этнических белорусов, граждан Украины, от нападок националистов.

"Мы хотели бы, чтобы было обращение в Министерство иностранных дел Украины о недопустимости нападения на этнических белорусов из-за их точки зрения по ситуации в Республике Беларусь. Пусть белорусская сторона вручит ноту украинскому МИД. Пусть президент Лукашенко обратится к Зеленскому –взять на контроль все дела о нападениях на нас", – поясняет Михаил Кононович.

Пока община не получила ответа от Лукашенко.