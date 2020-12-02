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Юбилейная выставка Николая Кузьмича в Национальном художественном
02.12.2020 21:09 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Мастер, который с нуля воссоздал национальную реликвию - Крест Евфросинии Полоцкой - и вошел в топ-5 ювелиров мира, работающих в технике древневизайнтийской эмали. Юбилейная выставка Николая Кузьмича буквально час назад открылась в Национальном художественном музее. Экспозиция представлена в зале древнебелорусского искусства. Среди работ - ставротека из Спасо-Евфросиниевского монастыря, христианские иконы Кирилла Туровского, архангела Михаила и святой Варвары. Последняя - дорогостоящий заказ одного из меценатов, образ в золоте и топазах путешествовал по белорусским храмам во время пандемии.
Сейчас мастер готовит полноценную серию христианских икон.
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Мастер, который с нуля воссоздал национальную реликвию - Крест Евфросинии Полоцкой - и вошел в топ-5 ювелиров мира, работающих в технике древневизайнтийской эмали....
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