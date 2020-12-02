﻿ Юбилейная выставка Николая Кузьмича в Национальном художественном. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юбилейная выставка Николая Кузьмича в Национальном художественном

02.12.2020 21:09 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Мастер, который с нуля воссоздал национальную реликвию - Крест Евфросинии Полоцкой - и вошел в топ-5 ювелиров мира, работающих в технике древневизайнтийской эмали. Юбилейная выставка Николая Кузьмича буквально час назад открылась в Национальном художественном музее. Экспозиция представлена в зале древнебелорусского искусства. Среди работ - ставротека из Спасо-Евфросиниевского монастыря, христианские иконы Кирилла Туровского, архангела Михаила и святой Варвары. Последняя - дорогостоящий заказ одного из меценатов, образ в золоте и топазах путешествовал по белорусским храмам во время пандемии.

Сейчас мастер готовит полноценную серию христианских икон.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мастер, который с нуля воссоздал национальную реликвию - Крест Евфросинии Полоцкой - и вошел в топ-5 ювелиров мира, работающих в технике древневизайнтийской эмали....
 
Новости дня
Новости общества
 
Незаконный способ избежать самоизоляции при переезде за границу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика