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В. Герке: Внутренних предпосылок для революции в Беларуси нет

02.12.2020 21:09 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Кому выгодна дестабилизация ситуации в Беларуси? И сколько денег готовы вбросить внешние игроки, чтобы разжечь костер революции в стране, которая является донором мира в регионе? Своим мнением поделился экс-депутат бундестага Вольфганг Герке.

Вольфганг Герке, журналист, экс-депутат бундестага Германии: "Эта так называемая революция, с моей точки зрения, к большому сожалению, насаждается извне и, к сожалению, Германией тоже. Внутренних предпосылок в Беларуси нет. Об этом вообще речи не идет.

Беларусь – успешная страна с высокоразвитой экономикой, с, скажем так, силиконовой долиной Европы - Парком высоких технологий. И это знает не только партия левых, это знает каждый в правительстве Германии, это знает Европейский союз.

Кому выгодна нестабильность в Беларуси?

Европейский союз направил 53 миллиона евро белорусской оппозиции. Если бы я мог задать вопрос: "А не направить ли помощь жителям Восточной Европы, чтобы улучшить их жизнь?", то получил бы ответ: "У нас нет денег". Но Евросоюз хочет принимать решения в Беларуси и поэтому предоставляет деньги в распоряжение оппозиции. Не для всей страны. А ведь можно было бы определить так: мы хотим улучшить отношения с Беларусью, поэтому вкладываем деньги в страну, в конкретные государственные проекты. Нужно понимать, что все это политика, которая проводится годами".

 
 
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Кому выгодна дестабилизация ситуации в Беларуси? И сколько денег готовы вбросить внешние игроки, чтобы разжечь костер революции в стране, которая является донором...
 
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