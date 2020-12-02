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Прогноз погоды на 3 декабря
02.12.2020 21:09 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной неустойчивой воздушной массе.3 декабря на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.
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Погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной неустойчивой воздушной массе.3 декабря на...
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