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С наступлением холодов орнитологи напоминают: кормление для птиц может быть опасным. Особенно это касается водоплавающих. Хлеб крылатым соседям категорически запрещен! Мучные изделия приводят к заболеваниям, губительным для птиц. Универсальная же подкормка - это черные несоленые и нежареные семечки подсолнуха.

Сделать более разнообразным меню крылатых можно также вишневыми косточками, семечками арбуза и тыквы.