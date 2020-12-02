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Орнитологи напоминают: кормление для птиц может быть опасным

02.12.2020 21:09 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С наступлением холодов орнитологи напоминают: кормление для птиц может быть опасным. Особенно это касается водоплавающих. Хлеб крылатым соседям категорически запрещен! Мучные изделия приводят к заболеваниям, губительным для птиц. Универсальная же подкормка - это черные несоленые и нежареные семечки подсолнуха.

Сделать более разнообразным меню крылатых можно также вишневыми косточками, семечками арбуза и тыквы.

 
 
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С наступлением холодов орнитологи напоминают: кормление для птиц может быть опасным. Особенно это касается водоплавающих. Хлеб крылатым соседям категорически...
 
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