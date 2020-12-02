Фабрика кислорода работает в областной больнице Бреста

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В областной клинической больнице Бреста работает свой кислородный концентратор. Такая автономная фабрика позволяет делать кислород из воздуха, что особенно помогает врачам в период пандемии: больница не зависит от внешних поставок, да и персоналу не нужно перевозить тяжелые баллоны. Весь кислород подается в отделения под землей. Станция работает круглосуточно. Сегодня кислород необходим для аппаратов искусственной вентиляции легких, а еще для консолей в боксах.

Геннадий Кричко, главный механик Брестской областной клинической больницы: "Наш концентратор в целом сейчас вырабатывает 480 литров кислорода в минуту, и каждый модуль отдельный - 10 литров кислорода. Всего концентратор состоит из шести платформ, которые вырабатывают по 80 литров".

В ближайшее время больница планирует закупить еще две платформы и увеличить мощность станции до 640 литров кислорода в минуту.