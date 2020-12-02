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Незаконный способ избежать самоизоляции при переезде за границу

02.12.2020 21:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

А это уголовное дело связано с подделкой документов при переезде за границу. Вечером 19 ноября 37-летний брестчанин возвращался из Польши через автодорожный пункт пропуска "Брест". Чтобы избежать десятидневной самоизоляции, мужчина предъявил подложное командировочное удостоверение. Задержанный признался, что скачал в интернете образец документа, затем созвонился с другом и попросил на распечатанном бланке поставить печати фирмы. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Аналогичный инцидент произошел 1 декабря. Две жительницы Бреста также предъявили на границе подложные командировочные. С собой у брестчанок были поддельные печати российских и польских организаций.

 
Теги: Брест
 
 
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А это уголовное дело связано с подделкой документов при переезде за границу. Вечером 19 ноября 37-летний брестчанин возвращался из Польши через автодорожный пункт...
 
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