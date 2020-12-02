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Все больше спортсменов отстаивают свое право выступать под белорусским флагом

02.12.2020 22:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все больше представителей белорусского спорта открыто отстаивают свое право выступать под белорусским флагом.

Спорт должен оставаться вне политики. Попытки оказывать давление на спортсменов в случае отказа выражать навязываемое им мнение неуместны. Атлеты должны спокойно готовиться к предстоящим международным стартам. Кроме того, подписывая обращение к международной общественности, спортсмены и тренеры отмечают ощутимый вклад в поддержку спорта государством.

 
 
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Все больше представителей белорусского спорта открыто отстаивают свое право выступать под белорусским флагом. Спорт должен оставаться вне политики. Попытки...
 
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