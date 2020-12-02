Жестокость полиции в Европе и США

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Не только Армению - весь мир лихорадит от акций протеста. И не только в той же самой Польше полиция не церемонится ни со студентами, ни с пенсионерами, ни с женщинами. Европейская "распродажа" полицейской жестокости замечена во всей Европе. Испания, Франция, Германия - здесь протесты против карантинных ограничений то и дело подавляют жесткими разгонами. Вот уже полгода проходят демонстрации против беспредела полицейских в США. Только вот жестокость полиции в Европе и Америке - это защита демократии, а действия белорусских силовиков - нарушение свободы. Так где проходит та самая грань двойных стандартов? Рассуждает Мария Петрашко.