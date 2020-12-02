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Очередной неудавшийся фейк развенчали блогеры
02.12.2020 22:25 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа видео - люди с коляской, которые пытаются спровоцировать правоохранителей. Они буквально нападают на силовиков в надежде получить нужную картинку. Вот только ответной реакции не последовало. Украинский блогер Дмитрий Высоцкий впечатлился фейком
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На видео - люди с коляской, которые пытаются спровоцировать правоохранителей. Они буквально нападают на силовиков в надежде получить нужную картинку. Вот только...
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