Программу деятельности правительства сегодня одобрил парламент

Источник материала: БT

Рост благосостояния людей - главная цель Программы деятельности правительства до 2025 года. Сегодня масштабный документ одобрила Палата представителей. Представляя документ, премьер-министр отметил, что среди приоритетов в работе видит создание благоприятных условий для инвестирования, снижение рисков для капитала и улучшение бизнес-среды. Среди проблемных вопросов названа низкая инновационная активность в экономике. Поэтому важно создавать интеллектуальные продукты и услуги. Для этого планируют пересмотреть систему господдержки этой сферы. Перейти на целевые проекты. Особое внимание - социальным программам. Беларусь сохраняет вектор поддержки многодетных, тех, кто сегодня получает невысокие зарплаты, а также пенсионеров. Более десятка вопросов к премьеру и выступления депутатов.

За дискуссией в Овальном зале наблюдала наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

2 октября депутаты дали согласие на назначение премьер-министром Романа Головченко. Ровно через 2 месяца, сегодня, 2 декабря, глава Совмина рассказал, как видит работу правительства на ближайшие 5 лет. С трибуны Овального зала он отвечал на вопросы и защищал цели, задачи и пути, которыми будем двигаться. Если говорить о правовом поле, то за это время появилось 25 новых законов и будут внесены изменения в 7 кодексов. Сама же программа деятельности правительства - это 36 госпрограмм. Причем 25 из них - социально-экономических, 11 - по национальной безопасности

На часах около 10 утра. В Овальном зале - депутаты, коллеги из Совета Республики, профсоюзы, представители администрации и весь кабмин. Впереди - большое обсуждение.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: "Если говорить стратегические вещи, мы должны быть более успешны, более конкурентоспособны и более эффективны".

За глобальными задачами - вполне конкретные механизмы. Премьер сразу озвучивает главный посыл на 5 лет.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: "Равенство всех форм собственности. Невмешательство в добросовестную конкуренцию, системности, комплексности, оперативности и прозрачности принятия решений. Повышение благосостояния и достижение высоких стандартов жизни населения страны".

В самой программе - 4 блока: социальный, институциональный, отраслевой и региональный. То, с чего открывается программа, - рост доходов людей. Особое внимание - зарплатам тех, кто получает ниже среднего по отрасли.

Трехлетний декретный отпуск - тема, которая сейчас обсуждается в обществе. Депутаты голосами своих избирателей спрашивают у правительства, нужно ли нам его сокращать. Они не прочь подключиться к обсуждению.







Здесь важно взвесить, конечно, наши возможности. Те же подходы к пенсионной системе. Заявленное переформатирование - это не значит, что собираются что-то отменить, как сегодня поспешили истолковать некоторые СМИ. Государство не отказывается от гарантированных выплат, но параллельно предлагает и другие механизмы. Накопительные пенсии. Правительство заявляет уровень средней пенсии по возрасту будет поддерживать не ниже 40% от средней зарплаты.

Но возможности социальной сферы зависят от работы экономики. Проблемные предприятия уж точно веса ВВП не добавят. Депутаты спрашивают. Промышленные предприятия сегодня - это точки опоры или дыра в бюджете? Ведь их оздоровление – дело не одного года. И в чем перезагрузка подходов в управлении.

У правительства есть планы по оздоровлению госсектора. Вообще 80% из него сегодня могут развиваться самостоятельно. У 250-ти крупные долги и заработок уходит на их погашение. Но это пока. А вот 400 - хронические неплательщики.

Решая проблемы из прошлого, важно смотреть и в будущее. Электротранспорт, зарядные станции, дома на электричестве - это все в приоритете и в тесной связке с работой на полную мощность нашей АЭС. Вопрос из зала про цифровизацию - как один из элементов индустрии 4.0.

Создание конкурентной среды, без излишней монополии и принятие программы развития конкуренции анонсировало правительство, как и поддержка бизнеса. Пока его доля в ВВП 26%. А через пять лет от него ждут не менее 50 миллиардов долларов, заработанных на экспорте. Причем услуги должны вырасти по сравнению с товарами. А сам бизнес мощно прирасти в регионах. Шаги навстречу деловому сообществу депутаты приветствуют.







Поддержка в этом году бизнеса архиважна. Пандемия проста остановила развитие многих сфер. Государство подставило плечо уже в 2 миллиарда рублей. Депутаты спрашивают правительство: будет ли дополнительное, учитывая вторую волну короновируса?

Пользуясь случаем, депутаты настойчиво спрашивали и о конкретных объектах, например, целесообразности строительства мусоросжигающего завода на территории ТЭЦ-4. Правительство обещает детально рассмотреть этот вопрос. Как и многие другие. Люди с мест отстаивают интересы своих избирателей и готовы подключиться к реализации всех положений программы действий правительства. Ведь большое дело лучше спорится сообща.