Источник материала: БT

На фоне жестокости и полицейского беспредела в своих странах Европарламент всерьез озаботился ситуацией и в Беларуси и даже организовал расширенные слушания. Что интересно, очередной отчет был подготовлен на основании "глубинных интервью с потерпевшими, а также информации из открытых источников".

Какие открытые источники имеются в виду, мы догадываемся, на протяжении всего протестного времени они активно работают в Беларуси и собственно руководят акциями-маршами вплоть до инструкций и маршрутов. Глубинные откровения нам тоже хорошо знакомы - от якобы перебитых рук, изнасилований до окровавленных детей. Все это выгодные фейки, которые и нужны были европейцам.

А вот другую сторону они не захотели слушать. Наоборот, вменили в вину правоохранителям, что они не представляются протестующим. А как же тогда угрозы и шантаж, списки карателей. Это что - гуманно? Верх демократии?

Или негодование евродепутатов по поводу COVID-заражения задержанных? Разве власть не предупреждала, что все эти массовые сборища чреваты распространением инфекции? В Европе сейчас с подобным не церемонятся. А у нас аж целых 13 акций прошло.

Заметим, несанкционированных и далеко не мирных. О радикализации протестов в Беларуси сейчас не говорит разве что ленивый. И, наблюдая уже не за одной "цветной революцией", европейским парламентариям грешно прикидываться безграмотными и не понимать, что все идет по сценарию.

Пора бы снять очки и взглянуть на события со всех сторон, услышав и тех, кто хочет мирной и спокойной Беларуси сегодня. Или под благовидной маской цель другая? Тогда не лезьте в наши дела. Мы способны разобраться сами.