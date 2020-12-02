Досрочное использование семейного капитала

Источник материала: БT

Защита семейных ценностей - один из приоритетов государства. В особом почете многодетные. Для тех, кто воспитывает троих или более несовершеннолетних, предусмотрены льготы, пособия, услуги няни и программа "Семейный капитал", которая работает с 2015 года. В соответствии с ней депозит на 22,5 тысячи рублей открывается на семью с рождением или усыновлением третьего и последующего ребенка.

Проект продлен еще на 5 лет. Светлана Чернова подробнее.

Мария Запрагаева в будущем видит себя пиар-менеджером. Конечно, с дипломом ведущего вуза страны, поэтому куда поступать после школы - сомнений не было. Определенно в БГУ на факультет философии и социальных наук.

Мария Запрагаева, жительница г. Минска: "Мне больше всего интересен был этот факультет. Из предложенных он меня больше всех заинтересовал, и я решила, что хочу туда поступить. Я бы на бесплатное не поступила, но если у нас есть возможность получить семейный капитал, то я очень благодарна, что есть такая возможность".

В семье Запрагаевых трое детей. С рождением младшего в 2016 году назначен семейный капитал. Мама Вероника к виртуальным деньгам сперва отнеслась скептически: мол, депозит открыт, а использовать его можно с совершеннолетием малыша, но кто же загадывает на будущее? С 1 января этого года расширились возможности досрочного использования семейного капитала. Новость не могла не радовать многодетную маму: часть суммы пошла на оплату обучения дочери.

Вероника Запрагаева, жительница г. Минска: "Супруг тяжело заболел, стал нетрудоспособным. На всю семью я осталась одна трудоспособная, в этих условиях трудно было бы учить ребенка. Поэтому было принято решение использовать деньги на образование старшей дочери".

Программа "Семейный капитал" - одна из мер поддержки многодетных. Размер депозита сегодня составляет 22 500 рублей. За весь пятилетний период работы программы открыто более 91 тысячи вкладов на сумму свыше 2 миллиардов рублей. Использовать досрочно семейный капитал можно на улучшение жилищных условий (строительство, реконструкцию или приобретение жилых помещений, погашение задолженности по кредитам), на получение на платной основе высшего образования и на платные медуслуги.

Ольга Штин, пресс-секретарь Министерства труда и соцзащиты Беларуси: "Уже более 24 тысяч семей воспользовались правом на досрочное распоряжение средствами семейного капитала. В основном направляются на улучшение жилищных условий (порядка 90 %), на получение образования (6 %) и на получение медицинских услуг (4 %)".







Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей: "В Минске с 2015 года подали на материнский капитал где-то 11,5 тысячи семей. Около 4 тысяч уже воспользовались. В основном используют этот материнский капитал на жилье, строительство жилья".

Программа "Семейный капитал" продлена до 2024 года

В прошлом году более 10 тысяч многодетных семей получили жилье и свыше 14 тысяч направлены на строительство. Оно ведется и в столице, и в каждом районе Минской области.

Алексей Быков, председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома: "За 2019 год в Минской области было введено нового жилья 1 142 квартиры. В этом году 1 980. За 9 месяцев введено 1 142 квартиры, это получается 60 % от жилья, введенного с государственной поддержкой".

К слову, программа "Семейный капитал" продлена до 2024 года. А значит те, кто планируют пополнить ряды многодетных, могут претендовать на поддержку. Каждый месяц в среднем открываются 1 300 депозитных вкладов "Семейный капитал".







Больше всего депозитов на семейный капитал в Беларуси открыто в Брестской, Гомельской и Минской областях. К слову, в Брестской проживает каждая пятая семья с тремя и более детьми. И в том же южном регионе, в районе Ивацевичей, находятся самые многодетные родители страны, которые воспитывают 14 несовершеннолетних ребят.

В Беларуси сегодня 111 тысяч многодетных семей. В них воспитываются более 360 тысяч ребят. По количеству лидируют семьи с тремя детьми. Их свыше 89 тысяч. Четверых воспитывают около 16 тысяч семей, а пятерых и более - почти 6 тысяч.

К слову, меры по поддержке многодетных делают свою работу. Только за последние 10 лет количество семей, где воспитываются трое и более ребят, увеличилось в 2 раза.