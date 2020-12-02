ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Набор участников акций протеста: наркотики, оружие, бчб-флаги

03.12.2020 08:53 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Спецоперация МВД под Дзержинском закончилась изъятием партии наркотиков и пневматического оружия. Фигуранты были задержаны с поличным, когда забирали из тайника свертки с мефедроном общим весом около полукилограмма. Задержанные показали оперативникам еще один схрон в Минском районе. Там было изъято более 120 граммов психотропа. Кроме того, в арендном авто молодых людей было обнаружено пневматическое оружие: автомат и два пистолета. Также при обыске была найдена протестная символика.

Сергей Босько, официальный представитель УВД Минского облисполкома: "Известно, что в августе фигуранты участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске. Они находились в эпицентре беспорядков и снимали свои действия на камеру мобильного телефона. Кроме того, подозреваемые являются активными участниками радикального движения и состоят в тематических чатах и группах".

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Двое из задержанных мужчин уже привлекались к ответственности за грабеж.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спецоперация МВД под Дзержинском закончилась изъятием партии наркотиков и пневматического оружия. Фигуранты были задержаны с поличным, когда забирали из тайника...
 
Новости дня
Новости общества
 
Незаконный способ избежать самоизоляции при переезде за границу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика