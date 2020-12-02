Набор участников акций протеста: наркотики, оружие, бчб-флаги

Источник материала: БT

Спецоперация МВД под Дзержинском закончилась изъятием партии наркотиков и пневматического оружия. Фигуранты были задержаны с поличным, когда забирали из тайника свертки с мефедроном общим весом около полукилограмма. Задержанные показали оперативникам еще один схрон в Минском районе. Там было изъято более 120 граммов психотропа. Кроме того, в арендном авто молодых людей было обнаружено пневматическое оружие: автомат и два пистолета. Также при обыске была найдена протестная символика.

Сергей Босько, официальный представитель УВД Минского облисполкома: "Известно, что в августе фигуранты участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске. Они находились в эпицентре беспорядков и снимали свои действия на камеру мобильного телефона. Кроме того, подозреваемые являются активными участниками радикального движения и состоят в тематических чатах и группах".

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Двое из задержанных мужчин уже привлекались к ответственности за грабеж.