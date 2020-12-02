М. Пискорский: Польша - плацдарм для разного рода спецслужб на восточном направлении

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Польша и страны Балтии выступают с воинственной риторикой по отношении к Беларуси. Таким мнением в интервью нашему каналу поделился и польский политолог Матеуш Пискорски. Однако польские спецслужбы не обладают достаточным профессионализмом для проведения крупных пропагандистских кампаний. За разведкой Варшавы стоят более весомые игроки.

Матеуш Пискорский, политолог (Польша): "Я действительно сомневаюсь, что были вовлечены именно польские спецслужбы. Если были какие-то спецслужбы, то, возможно, более профессиональные спецслужбы США и Великобритании, которые свободно работают на территории Польши. Польша является плацдармом для разного рода спецслужб на восточном направлении. Польские спецслужбы, как я уже сказал, практически уничтожены определенными политическими решениями. Особенно правящая партия Польши "Право и справедливость" сейчас свела к минимуму профессиональные и кадровые возможности польских спецслужб".