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Возвращение в небо: Boeing 737 MAX совершит первый полет с пассажирами

03.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек – Sputnik. Первый полет лайнера Boeing 737 MAX с пассажирами состоится в среду в США – в небо поднимется самолет авиакомпании American Airlines, сообщил канал NBCDFW.

© Sputnik / Илья Питалев
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Полет станет первым из шести подобных: лайнер, на борту которого будут находиться представители прессы, отправится из Далласа (Техас) в Талсу (Оклахома). Следующие пять вылетов будут для членов экипажей American Airlines, чтобы они привыкли к произошедшим изменениям.

Ранее при доработке систем и их проверке на Boeing 737 MAX летали только специалисты, которые имели прямое отношение к данным процессам.

В ноябре Федеральное управление гражданской авиации США разрешило возобновить эксплуатацию 737 МАХ но с условием: авиакомпании изменят программы обучения пилотов машин и проведут тщательную техническую подготовку самолетов.

Полеты лайнеров 737 МАХ были приостановлены во многих странах после того, как разбились два таких самолета: в марте 2019-го в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 МАХ компании Ethiopian Airlines (погибли 157 человек), в октябре 2018-го – индонезийской Lion Air (189 погибших).

После катастроф было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что их причиной стали ошибки в работе системы коррекции маневрирования.

 
Теги: Минск
 
 
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Полет станет первым из шести подобных: лайнер, на борту которого будут находиться представители прессы, отправится из Далласа в Талсу.
 
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