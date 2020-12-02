|
Возвращение в небо: Boeing 737 MAX совершит первый полет с пассажирами
03.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек – Sputnik. Первый полет лайнера Boeing 737 MAX с пассажирами состоится в среду в США – в небо поднимется самолет авиакомпании American Airlines, сообщил канал NBCDFW.
© Sputnik / Илья Питалев
Полет станет первым из шести подобных: лайнер, на борту которого будут находиться представители прессы, отправится из Далласа (Техас) в Талсу (Оклахома). Следующие пять вылетов будут для членов экипажей American Airlines, чтобы они привыкли к произошедшим изменениям.
Ранее при доработке систем и их проверке на Boeing 737 MAX летали только специалисты, которые имели прямое отношение к данным процессам.
В ноябре Федеральное управление гражданской авиации США
Полеты лайнеров 737 МАХ были
После катастроф было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что их причиной стали ошибки в работе системы коррекции маневрирования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полет станет первым из шести подобных: лайнер, на борту которого будут находиться представители прессы, отправится из Далласа в Талсу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)