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Каким будет маршрут под землей новых станций метро

03.12.2020 09:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мы – белорусы, и каждый из нас вносит свою лепту в то, чтобы завтрашний день был более комфортным и благополучным, чем сегодня. О том, каким будет маршрут под землей новых станций метро, знает наш следующий герой. Владимир Тузов более 40 лет строит белорусскую подземку. Создавать что-то важное, понимать, что твое дело действительно людям нужно - и есть главная ценность профессии метростроевца.

 
 
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Мы – белорусы, и каждый из нас вносит свою лепту в то, чтобы завтрашний день был более комфортным и благополучным, чем сегодня. О том, каким будет маршрут под землей...
 
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