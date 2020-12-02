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И. Костевич: В Беларуси будут максимально развивать добровольное пенсионное страхование
03.12.2020 09:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси будут максимально развивать добровольное пенсионное страхование, сообщила министр труда Ирина Костевич сегодня в Овальном зале после представления программы деятельности правительства. За 20 лет только 4 % белорусов откладывали себе дополнительный доход на будущее. Задача государства и правительства на ближайшие 5 лет - обеспечить пенсионные гарантии, поддерживать среднюю пенсию на уровне 40 % от средней зарплаты по стране, а также максимально развивать добровольное пенсионное накопление, чтобы увеличить размер пенсий и обеспечить достойный уровень и качество жизни.
В Беларуси планируют расширить и возможности для использования семейного капитала. Они касаются строительства жилья и получения медуслуг.
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В Беларуси будут максимально развивать добровольное пенсионное страхование, сообщила министр труда Ирина Костевич сегодня в Овальном зале после представления...
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