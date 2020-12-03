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Белорусские спортсмены продолжают подписывать открытое обращение

03.12.2020 08:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Государство оказывает значительную поддержку белорусскому спорту, а сами спортсмены продолжают отстаивать свое право выступать под национальным флагом. Число подписавшихся под открытым обращением к международной общественности продолжает увеличиватьсяс геометрической прогрессией. Свои подписи оставляют как представители индивидуальных видов спорта, так и целые команды. Присоединившиеся к обращению считают: попытки оказывать давление на спортсменов в случае отказа выражать  навязываемое им мнение неуместны. Атлеты должны спокойно готовиться к предстоящим международным стартам. 
Оставить свой голос теперь можно и онлайн. Заработал сайт www.athletes.by, где в том числе можно увидеть и всех спортсменов, поддержавших обращение.

 
 
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Государство оказывает значительную поддержку белорусскому спорту, а сами спортсмены продолжают отстаивать свое право выступать под национальным флагом. Число...
 
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