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Белорусские спортсмены продолжают подписывать открытое обращение
03.12.2020 08:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГосударство оказывает значительную поддержку белорусскому спорту, а сами
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Государство оказывает значительную поддержку белорусскому спорту, а сами спортсмены продолжают отстаивать свое право выступать под национальным флагом. Число...
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