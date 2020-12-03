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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские спортсмены продолжают подписывать открытое обращение Государство оказывает значительную поддержку белорусскому спорту, а сами спортсмены продолжают отстаивать свое право выступать под национальным флагом. Число...

Государство оказывает значительную поддержку белорусскому спорту, а самиотстаивать свое право выступать под национальным флагом. Число подписавшихся под открытым обращением к международной общественностис геометрической прогрессией. Свои подписи оставляют как представители индивидуальных видов спорта, так и целые команды. Присоединившиеся к обращению считают: попытки оказывать давление на спортсменов в случае отказа выражать навязываемое им мнение неуместны. Атлеты должны спокойно готовиться к предстоящим международным стартам.Оставить свой голос теперь можно и онлайн. Заработал сайт, где в том числе можно увидеть и всех спортсменов, поддержавших обращение.