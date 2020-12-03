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В. Герке: Страны Балтии не желают проводить политику добрососедства
03.12.2020 08:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ силу своего географического положения Беларусь вынуждена играть в политические игры на континенте. Так или иначе вокруг нашей страны образуется поле напряжения, причем с интересами внешних сил. И страны Балтии, Польша не всегда руководствуются собственной волей и собственными решениями, зачастую дезинформируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси. Вот комментарий экс-депутата немецкого бундестага Вольфганга Герке.
Вольфганг Герке, журналист, экс-депутат бундестага Германии: "Страны Балтии не проводят политику добрососедства к тем, кто их окружает. Они лишь развивают сотрудничество с США, либо же хотят превосходства. Как можно относиться к руководству Беларуси, благодаря которому, к примеру, были предприняты шаги для урегулирования ситуации в Украине? Я сейчас имею ввиду минские договоренности. Вы предоставили место, вы были посредником в переговорах, что я считаю просто прекрасным, огромным шагом к разрешению ситуации в Украине".
- Что скажете о давлении на Беларусь со стороны стран Балтии, Польши, да и Германии?
В. Герке: Запад искажает информацию о Беларуси
Вольфганг Герке, журналист, экс-депутат бундестага Германии: "Когда вы смотрите немецкое телевидение, новости, они в основном транслируют материалы, которые изготовили в Польше. Это совсем не свободное описание ситуации в вашей стране. К примеру, информация, что 80% экономики Беларуси все еще государственные и находятся под контролем. Такое было в новостях в Германии. Но это не соответствует действительности. И, к сожалению, ваша оппозиция так тесно связана с Западом. Они не свободны в своих решениях. Я бы хотел, чтобы политика для Беларуси делалась в Беларуси".
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В силу своего географического положения Беларусь вынуждена играть в политические игры на континенте. Так или иначе вокруг нашей страны образуется поле...
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