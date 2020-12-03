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В. Герке: Запад искажает информацию о Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Герке: Страны Балтии не желают проводить политику добрососедства В силу своего географического положения Беларусь вынуждена играть в политические игры на континенте. Так или иначе вокруг нашей страны образуется поле...

В силу своего географического положения Беларусь вынуждена играть в политические игры на континенте. Так или иначе вокруг нашей страны образуется поле напряжения, причем с интересами внешних сил. И страны Балтии, Польша не всегда руководствуются собственной волей и собственными решениями, зачастую дезинформируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси. Вот комментарий экс-депутата немецкого бундестага Вольфганга Герке.- Что скажете о давлении на Беларусь со стороны стран Балтии, Польши, да и Германии?