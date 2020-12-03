Более 200: ГАИ подсчитало число ДТП с участием пешеходов в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек - Sputnik. Больше двухсот ДТП с участием пешеходов зарегистрировано в столице за одиннадцать месяцев этого года. В них 208 человек получили травмы различной степени тяжести, а шестнадцать человек - погибли.

"Важно понимать, что короткий световой день, плохие погодные условия негативно влияют на состояние дорожно-транспортного травматизма. С учетом этого пешеходам не стоит пренебрегать световозвращающими элементами", - рассказали в ГАИ.

На пешеходном переходе сотрудники автоинспекции рекомендуют установить зрительный контакт с водителем авто и только после этого переходить дорогу. А водителям напоминают - на этом участке дороги преимущество нужно отдать пешеходу: сбавить скорость с позволить спокойно перейти на другую сторону улицы.

В ГАИ признают - иногда пешеходы сами не соблюдают ПДД. С начала года по вине пешеходов допущено 71 ДТП.

"Бывают ситуации, когда водитель при повороте совершает наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть. В связи с этим нельзя забывать о том, что при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть! Выбирайте безопасную скорость движения, избегайте резких торможений и маневров", - напомнили в Госавтоинспекции.

Инспекторы поделились и другой грустной статистикой. С начала года произошло 48 ДТП с участием детей. В них пострадал 31 ребенок.

"Водитель должен воспринимать нахождение ребенка даже у края тротуара как сигнал об опасности. Родителям же необходимо постоянно уделять внимание досугу детей, не оставлять малолетних без присмотра, ежедневно напоминать о мерах безопасности и правилах поведения на улице", - напомнили в ГАИ.

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